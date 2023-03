Fusillade dans une école de Nashville : Joe Biden a-t-il vraiment blagué juste avant d'évoquer cette tuerie ?

Or, si l'on regarde la séquence de bout en bout, dans les directs fournis par les agences de presse, on s'aperçoit que le président américain regagne ensuite le pupitre de façon plus formelle, et échange pendant quelques minutes avec le public. Il repère une fratrie d'enfants dans le parterre, à qui il demande de se lever, avant de digresser sur la famille. Il met en avant le rôle de sa propre sœur, qu'il juge très supérieure à lui- et dont le rôle a été crucial dans son existence après la mort de sa première épouse. S'il fait montre d'humour, et affecte une attitude relâchée, il garde un ton sobre pendant l'intégralité de la séquence. Ensuite seulement, il évoque avec gravité la tuerie de Nashville.

Le contexte de la prise de parole de Joe Biden permet de mieux comprendre cette scène insolite. Lorsqu'il arrive dans cette salle de la Maison Blanche, plusieurs personnes se sont déjà succédé au micro, dans le cadre d'un sommet consacré à l'entrepreneuriat des femmes, centré sur les petites entreprises.

C'est probablement ce qui justifie le début de sa digression, lorsqu'il fait référence aux crèmes glacées Jeni's. Il s'agit d'une chaîne fondée par une femme, Jeni Britton Bauer, qui a débuté par un petit commerce et compte désormais 60 magasins dans tous les États-Unis. Un symbole de la réussite des femmes... et un fervent soutien du président américain, à qui elle a même dédié un parfum. "La Maison Blanche aux pépites de chocolat", est basée sur les goûts bien connus du président. L'admiration est réciproque, puisque Joe Biden affichait déjà son penchant pour les glaces Jeni's bien avant son élection.