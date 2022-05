Fusillade au Texas : la NRA dénonce "l'acte d'un criminel isolé et dérangé"

Pointé du doigt par le président américain, le puissant lobby pro-armes NRA se dédouane de toute responsabilité : son groupe n'est pas responsable de la fusillade qui a causé, mardi 24 mai, la mort de 19 enfants et de deux enseignantes dans une école primaire du Texas. Dans un communiqué publié ce mercredi, le National Riffle Association dénonce au contraire "l'acte d'un criminel isolé et dérangé", incarné par Salvador Ramos, lycéen de 18 ans et auteur de la tuerie.