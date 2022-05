Fusillade en Californie : le tireur motivé par sa haine envers Taïwan

Les tensions politiques entre Pékin et Taipei ne font que s’aggraver et vont même jusqu’à faire craquer certains citoyens. L’homme suspecté d’avoir ouvert le feu dimanche, dans une église taïwano-américaine, était motivé par la haine à l'égard de Taïwan et ses habitants, a déclaré lundi la police. Il s'agit d'un ancien agent de sécurité nommé David Chou. Âgé de 68 ans, il aurait blessé cinq personnes et en aurait tué une en tirant avec deux armes à poing.