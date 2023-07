Fusillade aux États-Unis : au moins deux morts et 28 blessés lors d'une fête de quartier à Baltimore

"En arrivant sur place, les policiers ont trouvé de nombreuses personnes ayant reçu des balles", a-t-il ajouté, annonçant qu'une femme de 18 ans et un homme de 20 ans avaient perdu la vie. Neuf personnes grièvement blessées ont été transportées vers les hôpitaux les plus proches, et trois sont dans un état critique. Les circonstances du drame restent floues et les enquêteurs, n'ont pas encore identifié de mobile ou de suspect, mais les enquêteurs "travaillent sur une vaste scène de crime", a déclaré Rich Worley, cité par CNN.