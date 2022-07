Fusillade aux États-Unis : sur le premier semestre 2022, en déplore-t-on déjà plus de 300 ?

Il est également possible de se référer à une très complète page mise à jour sur l'encyclopédie Wikipédia. Cette dernière est actualisée au fil des semaines pour rendre compte des dernières fusillades enregistrées à travers les États-Unis. Outre le nombre de morts et de blessés déplorés, il est systématiquement indiqué la source de ces informations, ce qui permet de garantir la fiabilité des chiffres partagés. De tels drames font en effet l'objet d'articles et autres reportages dans les médias, qui peuvent facilement se voir compilés.

Au 5 juillet 2022, on compte ainsi depuis le début de l'année 353 fusillades, soit près de deux par jour... 400 décès ont été comptabilisés, ainsi que 1 483 blessés, des statistiques qui incluent généralement les auteurs des faits. Quelle que soit l'organisation à l'origine des décomptes, on observe en tout cas toujours que sur les 6 premiers mois de l'année, plus de 300 fusillades ont été enregistrées. Soulignons que ce chiffre ne suffit pas à lui seul à rendre compte des ravages causés par la libre circulation des armes à feu aux États-Unis. Le site Gun Violence Archive évalue en effet à plus de 22.400 le nombre de morts causées par les fusils et autres pistolets depuis le 1er janvier.