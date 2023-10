Fusillade meurtrière aux États-Unis : pour retrouver le tireur, une chasse à l'homme massive est lancée

Chasse à l'homme dans le nord-est des États-Unis. Mercredi soir, un homme armé a ouvert le feu dans un bowling et un restaurant de Lewiston, dans l'État du Maine. D'après un bilan de la gouverneure Janet Mills, 18 personnes sont décédées, et 13 ont été blessées. Au lendemain de la tuerie, le suspect est toujours en fuite. Une chasse à l'homme géante est en cours outre-Atlantique, dans la deuxième plus grande ville de l'État.