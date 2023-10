Fusillade meurtrière dans l'État du Maine : l'une des pires tueries de ces dernières années

La plus grosse tuerie de masse de l'histoire des États-Unis est survenue à Las Vegas, le 1ᵉʳ octobre 2017. Perché au 32ᵉ étage d'une tour donnant sur la fosse d'un festival de musique country, un homme avait alors tué 60 personnes, avant de se suicider. Plus récemment encore, 21 personnes sont mortes en 2022 dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, sous les balles d'un homme de 18 ans ayant ouvert le feu. La plupart étaient des enfants. Joe Biden avait alors appelé à une plus grande régulation des armes à feu dans le pays.