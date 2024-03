Fusillade à Moscou : l'Ukraine "n'a rien à voir" avec l'attaque, assure Kiev

Ce vendredi soir, une attaque a fait des dizaines de morts dans une salle de concert à Moscou, selon un bilan provisoire du FSB. Rapidement, la présidence ukrainienne a fait savoir que Kiev n'avait "rien à voir" avec la fusillade.

Kiev se dédouane. Ce vendredi 22 mars au soir, une attaque dans une salle de concert à Moscou (Russie), le Crocus City Hall, à fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés, selon un bilan provisoire du FSB.

Dans la foulée, la présidence ukrainienne a indiqué que Kiev n'avait "rien à voir" avec la fusillade. Des combattants russes pro-Ukraine ont, eux aussi, nié toute implication dans l'attaque.

Un peu plus tôt, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a expliqué n'avoir "pas d'indication à ce stade que l'Ukraine ou des Ukrainiens soient impliqués". "Je ne peux pas donner plus de détails", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, en disant que les États-Unis cherchaient "à obtenir plus d'informations". "Je vous déconseillerais, à un stade aussi précoce, de faire un lien avec l'Ukraine", a-t-il toutefois déclaré.

L'ex-président russe, Dmitri Medevdev a répondu que la Russie tuera les dirigeants ukrainiens s'ils sont liés à l'attaque de Moscou.