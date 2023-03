Le mariage des deux noms d'époux, la drôle d'idée des écologistes allemands

Car s’il est de coutume, encore de nos jours, qu’une femme abandonne son nom de naissance en se mariant pour prendre celui de son époux, cette tradition qui n’est pas si ancienne – elle remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle - est de plus en plus remise en cause de nos jours, au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes.

La proposition des Verts, de l’autre côté du Rhin, intervient en plein débat sur la réforme du droit du nom, qui doit permettre aux conjoints et à leur progéniture de porter un double patronyme. Mais les Verts allemands souhaiteraient aller plus loin. "Je trouverais qu'une fusion des noms de famille, au lieu de noms doubles avec trait d'union, serait une innovation rafraîchissante et donc très charmante", suggère le député écologiste Helge Limburg, porte-parole du groupe au Parlement allemand (Bundestag) en charge de la politique juridique, dans un entretien publié mardi 21 mars dans le journal allemand Welt.