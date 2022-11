Fusion nucléaire : la coopération scientifique se poursuit entre la Russie et la France

L'imposant aimant de 9 mètres de diamètre pour 200 tonnes doit former la partie haute de la structure du "tokamak", une machine expérimentale en construction dans le sud de la France qui vise à maîtriser la production d'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène, comme au cœur du Soleil. "Sans la bobine PF1, le tokamak ne peut pas fonctionner", pointe Léonid Khimtchenko, directeur adjoint pour les questions techniques au Centre-Iter en Russie. Cinq autres équipements similaires sont en cours de construction, quatre en Europe de l'Ouest et un autre en Chine, sous responsabilité européenne. Une fois installés, ils permettront de produire du plasma qui, espèrent les scientifiques, permettra de canaliser l'énorme puissance de la fusion nucléaire (quatre fois plus d'énergie dégagée que lors de la fission).