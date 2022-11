Au G20 de Bali, la rencontre sous haute tension entre Xi Jinping et Joe Biden

Le président américain Joe Biden a annoncé la couleur, quelques heures avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Après des années de tensions toujours plus vives entre Washington et Pékin, Joe Biden et Xi Jinping s'expliquent pour la première fois en face à face, ce lundi 14 novembre, sur l'île indonésienne de Bali, en préambule d’un sommet du G20 assombri par la guerre en Ukraine.

Les deux hommes, qui se connaissent depuis une décennie, ne manquent pas de sujets à débattre. Outre le refus de la Chine de condamner l'invasion russe, Washington et Pékin sont à couteaux tirés sur des questions allant du commerce aux droits humains dans la région chinoise du Xinjiang, en passant par le statut de Taïwan.