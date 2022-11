Rivalité Chine-États-Unis : Joe Biden rencontrera Xi Jinping lors du G20 lundi

Il s'agit de la première rencontre en chair et en os entre les deux chefs d'État depuis l'élection du président américain. Joe Biden et Xi Jinping se sont déjà parlé plusieurs fois par téléphone et visioconférence.

Ils vont aussi évoquer une série de sujets "internationaux et régionaux", a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche dans un communiqué, mais sans mentionner explicitement le sort de Taïwan, qui concentre toutes les tensions.