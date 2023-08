G20 en Inde : pour faire fuir les macaques, des "hommes-singes" imiteront le cri de leur ennemi juré

Faire fuir les macaques présents dans la ville de New Delhi en... imitant les cris de leur ennemi juré. Le conseil municipal de la capitale indienne a engagé "entre 30 et 40 hommes" pour éloigner des délégations officielles du prochain G20 les macaques, qui ont pris l'habitude de se balader dans les rues. Alors que les chefs d'État des plus grandes puissances du monde s'y réuniront les 9 et 10 septembre, 30 à 40 "hommes-singes" ont donc été choisis pour imiter les cris des singes langurs, détestés des macaques.