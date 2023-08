Coup d'État militaire au Gabon : la dynastie Bongo, plus de 50 ans de pouvoir contesté

Ancienne colonie française, le Gabon a été proclamé indépendant le 17 août 1960. Sept ans plus tard, en décembre 1967, Albert-Bernard Bongo succède au président et prend les rênes du pays qu'il commence à diriger d'une main de fer, notamment en imposant le Parti démocratique gabonais (PDG) comme parti unique. En 1973, converti à l'islam, il devient El Hadj Omar Bongo, auquel il ajoute plus tard Ondimba, le nom de son père, en 2003. Seul candidat à se présenter, il est élu président à trois reprises, en 1973, 1979 et 1986.

Au début des années 1990, le pouvoir sans partage du "patriarche" se voit confronté à de graves troubles sociaux, qui tournent à l'émeute, et doit faire place au multipartisme dès mai 1990. Mais il n'est pas fragilisé pour autant : malgré des scrutins contestés et suivis de violences, Omar Bongo remporte toutes les élections présidentielles entre 1993 et 2005. Face à lui, l'opposition se divise ou se rallie à sa cause. Inamovible et intraitable, pilier emblématique des décennies très décriées de la "Françafrique", il amasse une immense fortune et se maintient à la présidence jusqu'à sa mort, en juin 2009.

Le 16 octobre, son fils Ali Bongo Ondimba prend le relais et est investi chef de l'État, là aussi au terme d'un scrutin contesté, des violences et des pillages faisant plusieurs morts. Rapidement, l'opposition dénonce une "dérive autoritaire", tandis qu'au même moment, la justice française ouvre une enquête sur le patrimoine considérable amassé en France par son père et d'autres chefs d'État africains, dans le cadre de l'affaire dite des "biens mal acquis".