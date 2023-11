Allemagne : l'aéroport de Hambourg toujours bloqué par une prise d'otage

Samedi soir, vers 20h locales (19h GMT), l'homme armé a enfoncé un portail de l'aéroport à bord de sa voiture et pénétré sur le tarmac, tirant deux fois en l'air et jetant deux bouteilles en feu, un genre de cocktail Molotov, hors de l'habitacle, a précisé un porte-parole de la police. La police a dit croire qu'un "litige concernant la garde d'un enfant est à l'origine" de cet incident. Selon elle, à bord de la voiture, se trouvent un père et son enfant. Le quotidien Bild indique que l'homme est âgé de 35 ans et de nationalité turque, et que l'enfant est une petite fille âgée de 4 ans. La police a indiqué que les négociations se déroulaient en turc.