Gaz russe : comment les pays européens s’adaptent à la baisse des livraisons ?

Du côté de l’Autriche, fortement dépendante du gaz russe, il a été décidé dans un premier temps de redémarrer une centrale à charbon désaffectée. Mais cela n’a pas suffi à compenser les pertes occasionnées par les restrictions russes. Lundi 25 juillet, le pays a fait part de son intention de garder ses stocks de gaz pour lui, au détriment de son voisin allemand qu’il approvisionnait. "Nous avons décidé de raccorder tous les réservoirs de gaz situés sur le territoire autrichien au réseau national de distribution", a annoncé la ministre de l’Énergie, Leonore Gewessler, au journal Die Süddeutsche Zeitung.

Mais l’Allemagne, la plus en difficulté, pourra bénéficier de l’aide européenne, comme prévu par l’accord voté ce 26 juillet. Et c’est une bonne nouvelle selon le spécialiste de l'énergie Thierry Bros, qui a notamment souligné que "sans solidarité européenne, l’Allemagne souffrira beaucoup plus que tous les autres pays européens". Et qu’"avec une solidarité européenne, toute l’Europe souffrira".