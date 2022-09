Gaz et relance des liens bilatéraux : Elisabeth Borne en visite en Algérie les 9 et 10 octobre

En pleine crise de l'énergie alimentée par la guerre en Ukraine, la France se tourne vers l'Algérie pour son approvisionnement en gaz. Ainsi, Matignon a annoncé, ce samedi, que la Première ministre Elisabeth Borne se rendrait à Alger les 9 et 10 octobre prochains pour concrétiser, avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, en comité intergouvernemental, le "partenariat" conclu entre les présidents des deux pays fin août.

"En ligne avec la Déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France", adoptée à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron fin août, "les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l'amitié entre la France et l’Algérie et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun", selon cette source.