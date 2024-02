Gaza : ce que l’on sait de la distribution d’aide alimentaire qui a tourné au drame

112 personnes ont été tuées ce jeudi 29 février lors d’une distribution de nourriture dans l’ouest de Gaza, selon un bilan donné par le Hamas. Tsahal reconnait des tirs, mais fait état "d'une bousculade durant laquelle des dizaines d’habitants ont été tués et blessés, certains renversés par les camions d'aide". On fait le point.

Une distribution d’aide alimentaire, organisée ce jeudi 29 février dans l’ouest de la ville de Gaza, a tourné au drame avec de nombreux morts et blessés et des tirs de l’armée israélienne. Selon un bilan fourni par le ministère de la Santé du Hamas – le seul donné jusqu’à présent et impossible à vérifier – 112 personnes présentes sur place sont mortes et 760 autres ont été blessées au cours de cette distribution. Dès lors, des versions différentes s’opposent et la communauté internationale commence à réagir, exigeant des réponses.

Que s’est-il passé ? Ce que l’on sait de manière certaine, c’est que des Gazaouis se sont rassemblés dans la matinée sur la route Al-Rashid, dans le quartier de Sheikh Ajleen situé à l’ouest de la ville de Gaza. C’est là qu’était organisée une distribution de nourriture, arrivée directement par camions ayant pu accéder à l’enclave palestinienne. Des chars et des drones israéliens ont commencé à tirer sur des personnes présentes à la collecte. Un témoin rapporte ceci à l’AFP : "Nous étions dans la rue Al-Rachid, et soudain des chars nous ont pris d’assaut. Il y avait des colis remplis d’aide. Les gens, à cause du manque de nourriture et de farine, ont foncé pour les récupérer. C’était le chaos, il y avait des foules de gens, mais les forces d’occupation continuaient à nous tirer dessus, il y a eu tant de martyrs et de victimes".

Et alors que la panique s’est installée et que les camions humanitaires cherchaient à fuir, d'autres personnes ont été accidentellement percutées, causant d'autres morts et blessés, selon un témoin oculaire à CNN. Une vidéo partagée ensuite sur les réseaux sociaux, et dont Reuters a pu vérifier la localisation, a montré des camions chargés de nombreux cadavres ainsi que de blessés.

Quelle est la situation à Gaza ? Ce drame s’est déroulé dans un contexte largement préoccupant à Gaza, alors que l’armée israélienne poursuit ses bombardements et que l’Égypte voisine refuse toujours d’accueillir des réfugiés palestiniens. Une situation de famine est "presque inévitable", juge désormais l’ONU. Voilà des semaines que les principales institutions et ONG alertent sur une situation humanitaire catastrophique sur place.

Qui est responsable ? C’est ici que les versions se contredisent. Tout en reconnaissant des "tirs limités" par des soldats israéliens se sentant "menacés", un responsable de Tsahal a fait état "d'une bousculade durant laquelle des dizaines d’habitants ont été tués et blessés, certains renversés par les camions d'aide". Pour prouver ses dires, l’armée a publié sur X des "images aériennes de l'opération visant à acheminer l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, montrant comment la foule palestinienne a attaqué les camions et en conséquence des dizaines de personnes ont été tuées à cause du surpeuplement, de la foule et du piétinement". Une vidéo vue près de 3 millions de fois en quelques heures.

Drame lors d'une distribution de nourriture à Gaza : la version israélienne Source : TF1 Info

Le Hamas, lui, a dénoncé un "carnage", tandis que les différents groupes palestiniens ont accusé Tsahal d’un "crime odieux sur des civils sans défense", dans un communiqué conjoint. Des médias pro-palestiniens, comme Al Jazeera, présentent également la version de tirs nourris de l’armée israélienne.

Ce jeudi soir, Washington a exigé publiquement "des réponses" de la part d’Israël. Pour l’heure, ces deux versions sont difficiles à étayer par des sources indépendantes. Par exemple, aucune équipe de l’ONU n’était présente sur place, comme l’a indiqué le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, qui a condamné les faits : "Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais que ces gens aient été tués par des tirs israéliens, qu'ils aient été écrasés par la foule, ou renversés par des camions, ce sont des actes de violence, d'une certaine manière, liés à ce conflit".

Désormais, des journalistes cherchent à collecter les différentes images, vidéos et données pouvant aider à reconstituer le fil des événements. C’est le cas d’Eliot Higgins, du média d’investigation Bellingcat, qui appelle les éventuels témoins à déposer leurs éléments sur un serveur protégé.