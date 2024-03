Guerre Israël-Hamas : les négociations pour une trêve à Gaza piétinent

Antony Blinken est attendu ce mercredi en Arabie saoudite, puis jeudi en Egypte. Mardi, le chef du Mossad a quitté Doha où se sont tenus des pourparlers. Mais le même jour, le chef du Hamas a accusé Israël de "saboter" les négociations.

Le chef de la diplomatie américaine est attendu ce mercredi pour deux jours de visite en Arabie saoudite puis en Egypte, mais il arrive alors que les négociations en vue d'une trêve à Gaza semblent de nouveau grippées. Alors que des pourparlers avaient commencé lundi à Doha, le chef du Mossad a quitté le Qatar mardi sans qu'un accord se dessine.

Après une visite en Corée du Sud et aux Philippines, Antony Blinken se rend ce mercredi en Arabie saoudite, puis jeudi en Egypte, pour des discussions avec les responsables locaux au sujet d'une trêve à Gaza. Le secrétaire d'Etat américain a dit qu'il aborderait les "efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu immédiat garantissant la libération de tous les otages restants".

Le Hamas accuse Israël de "saboter" les négociations

Mais mardi, les indicateurs étaient défavorables après deux jours de négociations à Doha. "Je ne pense pas que nous puissions dire que nous sommes proches d'un accord", a estimé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari Majed al-Ansari après le départ du chef du Mossad David Barnea. "Nous espérons qu'une contre-proposition sera présentée au Hamas", a-t-il tout de même déclaré.

Dans la journée, le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a accusé Israël de "saboter" les pourparlers en menant depuis lundi une opération contre l'hôpital al-Shifa de la ville de Gaza. Tsahal a dit y avoir tué "des dizaines" de combattants du Hamas et du Djihad islamique, et avoir arrêté "plus de 300 suspects".

"Nous ne pouvons pas nous arrêter aujourd’hui tant qu’il y a au moins quatre ou cinq bataillons du Hamas dans la région de Rafah", a répondu ce mercredi sur LCI le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafowicz. "Tsahal et les éléments de sécurité israélienne trouveront les moyens pour évacuer les populations et pour agir contre le Hamas", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant se rendra la semaine prochaine à Washington, "à la demande du président américain Joe Biden", pour des discussions dans le but d'éviter un assaut généralisé à Rafah, a annoncé ce mercredi le gouvernement israélien.