Gaza : Israël aurait accepté une trêve proposée par l'Egypte

La pire confrontation entre l'État hébreu et le Jihad islamique depuis mai 2021 va-t-elle cesser ? Selon une source anonyme au sein des services de sécurité égyptiens sollicitée par l'AFP, "la partie israélienne a accepté une trêve". Aucun détail n'a cependant été donné. Une source au sein du groupe palestinien a seulement confirmé que des négociations étaient en cours. "Des discussions sont en cours au plus haut niveau pour un retour au calme, la résistance ne cessera que lorsqu'un terme sera mis à l'agression et aux crimes de l'occupation (israélienne)", a indiqué une source en son sein.

Samedi, l'armée israélienne avait déclaré mener des raids durant "une semaine" dans la bande de Gaza. Un porte-parole militaire avait indiqué que l'armée "se préparait à une opération d'une semaine" et qu'elle "ne mène pas actuellement de négociations en vue d'un cessez-le-feu".