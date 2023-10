Gaza : Israël confirme avoir touché une église dans un raid aérien, le Hamas fait état de morts

Selon des témoins, le raid israélien a endommagé une façade de l'église et fait s'écrouler un local la jouxtant. De nombreux blessés auraient été évacués vers l'hôpital. Israël, de son côté, a dénoncé l'attitude du Hamas qui "se positionne intentionnellement dans les zones peuplées par des civils et utilise les habitants de la bande de Gaza comme des boucliers humains". L'État hébreu a d'ailleurs réitéré sa demande d'évacuer le nord de la petite enclave et le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé, ce vendredi matin sur LCI, que les IDF ne visaient "ni les hôpitaux, ni les églises, ni les écoles".

Le patriarcat orthodoxe de Jérusalem a, de son côté, condamné "avec la plus grande fermeté la frappe aérienne israélienne qui a touché l'enceinte de son église dans la ville de Gaza", selon un communiqué publié sur son site officiel. "Le Patriarcat souligne que cibler les églises et leurs institutions, ainsi que les abris qu'ils fournissent pour protéger les citoyens innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leurs maisons en raison des frappes aériennes israéliennes sur les zones résidentielles au cours des treize derniers jours, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré", a-t-il ajouté.