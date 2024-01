Gaza : le Hamas réclame un "cessez-le-feu complet" avant tout accord avec Israël

Le Hamas veut négocier avec Israël un "cessez-le-feu complet" dans la bande de Gaza avant tout accord entre les deux parties, notamment pour la libération des otages.

Pas d'accord sans "cessez-le-feu complet" au préalable. C'est la condition que le Hamas a posée ce lundi après des discussions avec les médiateurs dans le conflit qui oppose le groupe islamiste à Israël, au moment où les espoirs de trêve ont été relancés après des progrès au cours de négociations, notamment ce week-end à Paris.

"Nous parlons avant tout d'un cessez-le-feu complet et total et non d'une trêve temporaire", a déclaré Taher al-Nounou, haut responsable du Hamas. Une fois que les combats auront cessé, "le reste des détails pourra être discuté", y compris la libération de la centaine d'otages israéliens encore détenus à Gaza, a précisé le dirigeant.

"Progrès notables"

Les négociations vont-elles aboutir ? Un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d'otages va être transmis au Hamas, a annoncé lundi à Washington le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani. Il a fait état de "progrès notables" après une réunion dimanche à Paris entre le directeur de la CIA, William Burns, et de hauts responsables égyptiens, israéliens et qataris.

"Beaucoup de travail a été fait", "mais nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée", avait déclaré plus tôt sur CNN un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Le projet d'accord impliquerait une trêve de deux mois et la libération de tous les otages contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël, selon le New York Times. De son côté, Israël a seulement fait état de discussions "constructives", malgré des "différends".

Selon les autorités israéliennes, 132 otages sont toujours détenus à Gaza, dont 28 sont présumés morts. Le Qatar, l'Égypte et les Etats-Unis avaient négocié une première trêve ayant permis la libération fin novembre d'une centaine des quelque 250 personnes enlevées en Israël le 7 octobre, en échange de prisonniers palestiniens.