Gazoducs Nord Stream: un "groupe pro-ukrainien" derrière le sabotage ? Kiev dément

Six mois sont passés, et toutes les théories ont été évoquées. Mais pour la première fois, c'est la piste ukrainienne qui est privilégiée. Plusieurs titres de presse ont révélé ce mardi 7 mars qu'un "groupe pro-ukrainien" serait à l'origine du sabotage l'année dernière des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Une hypothèse, notamment tirée d'informations consultées par le renseignement américain, démentie ce mercredi par Kiev.