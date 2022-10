Nord Stream : des drones non autorisés signalés près des champs gaziers

"Cependant, il ne peut pas s'agir simplement d'un malheureux drone qui s'est égaré dans la mer du Nord", a rapporté Jan Egnsted, directeur de WeFly, l'une des principales sociétés de drones du Danemark, qui a déjà effectué par le passé des inspections d'infrastructures. "Seuls les drones avancés peuvent faire ce genre de choses. Un drone commercial ordinaire ne peut pas faire cela", a-t-il ajouté. Ce jeudi 29 septembre, le quotidien danois Ekstra Bladet a fait état d'une activité "non autorisée" de drones au-dessus du champ Halfdan B, également exploité par le géant français TotalEnergies.

"Nous pouvons confirmer qu'il y a eu des observations d'activité de drone non autorisée sur le champ pétrolier et gazier d'Halfdan B en mer du Nord le 28 septembre", déclare le service de presse de TotalEnergies. "Nous avons pris les mesures nécessaires conformément à nos procédures de sécurité et sommes en dialogue étroit avec les autorités", aurait déclaré TotalEnergies au média danois.