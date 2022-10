Nord Stream : le principal enquêteur de cette attaque est-il décédé mystérieusement après une piqûre d'abeille ?

"Le responsable de l'enquête sur le sabotage du gazoduc Nord Stream vient de mourir d'une piqûre d'abeille et a été incinéré dans les heures qui ont suivi. Qui peut croire cela ?", s'est également insurgé le complotiste Silvano Trotta. Dans les deux cas, la source est là même. Un internaute allemand qui relaie un article assez suspect, provenant d'un blog allemand. Problème : l'article n'évoque à aucun moment la mort de cet homme. Et pour cause, l'information est totalement bidon.