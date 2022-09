Fuites sur les gazoducs Nord Stream : la mer Baltique, une zone sous haute tension

En Baltique, tout mouvement est scruté de près. Cette mer intérieure de 364.800 km², confinée et peu profonde, est nichée dans le nord de l'Europe entre les pays scandinaves (Danemark, Suède et Finlande), les pays Baltes (Lettonie et Lituanie), les États européens (Allemagne et Pologne) et la Russie, qui bénéficie d'un accès aux eaux de la Baltique également via son enclave de Kaliningrad. Une mer hautement stratégique et théâtre des actes de sabotage présumés contre les gazoducs russes Nord Stream cette semaine.

Dans cet espace "confiné et peu profond, chaque mouvement ou presque est traqué et observé par les États du littoral et leurs navires", détaille pour l'AFP Julian Pawlak, de l'université Helmut Schmidt de Hambourg. "Navires et sous-marins sont capables d'y déployer des plongeurs de combat en cachette" et autres véhicules sous-marins guidés à distance, laissant penser que les quatre fuites détectées dans la mer Baltique relèvent bien d'un acte intentionnel.