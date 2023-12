Le Venezuela octroie des licences pétrolières dans l'Essequibo, le Guyana dénonce "une menace directe"

Lors d'un référendum, les Vénézuéliens se sont dits favorables à l'intégration de la région voisine de l'Essequibo à leur pays. Le président a donc ordonné mardi l'accord de licences d'exploitation de pétrole et de gaz dans la région. Une décision reçue comme "une menace directe" par le Guyana.

La tension continue de monter entre le Venezuela et le Guyana. Le président vénézuélien a ordonné mardi au géant public pétrolier PDVSA d'accorder des licences d'exploitation de pétrole et gaz dans la région de l'Essequibo, un territoire du Guyana convoité par le Venezuela voisin en raison de ses ressources abondantes en pétrole.

Cette décision intervient après l'organisation dimanche d'un référendum au Venezuela sur l'Essequibo. Selon les chiffres officiels, contestés par de nombreux observateurs, quelque 10,4 millions d'électeurs vénézuéliens y ont participé et 95% se sont dits favorables à l'intégration de l'Essequibo à leur pays.

Maduro veut "récupérer" l'Essequibo mais appelle à "un accord diplomatique"

Après cette "victoire", le président Maduro a, en plus de l'accord de licences d'exploitation de pétrole et de gaz, proposé qu'une loi interdisant la signature de contrats avec des entreprises travaillant dans ce secteur en vertu de concessions accordées par le Guyana soit adoptée. Il a évoqué un délai de trois mois donné à ces sociétés pour se retirer de la zone "à délimiter", tout en se disant toutefois "ouvert à la discussion".

Il aussi demandé de faire en sorte que soit promulguée une loi pour créer la province du Guayana Esequiba, qu'un recensement y soit conduit et que des cartes d'identité soient délivrées aux habitants. Affirmant que son pays allait "récupérer" l'Essequibo, Nicolas Maduro a tout de même appelé à "un accord diplomatique, juste, satisfaisant pour les parties et amical".

"Une menace directe pour l'intégrité territoriale du Guyana"

Des déclarations auxquelles le président guyanien n'a pas manqué de réagir dans une allocution prononcée dans la soirée. "Il s'agit d'une menace directe pour l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Guyana (...) Le Guyana considère cela comme une menace imminente (...) intensifiera les mesures de précaution pour sauvegarder son territoire", a déclaré Irfaan Ali.

"J'ai parlé ce soir au secrétaire général des Nations unies et à plusieurs dirigeants pour les alerter de cette évolution dangereuse et des actions désespérées du président Maduro qui mettent en péril le droit international et constituent un risque important pour la paix et la sécurité internationales", a-t-il ajouté.

Le Guyana demande "instamment au président Maduro de revenir sur ses erreurs et d'agir et de se comporter en conformité avec le droit international", a lancé Irfaan Ali, soulignant que les forces guyaniennes étaient en "alerte totale".