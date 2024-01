Enlevées à la naissance et séparées, ces jumelles à nouveau réunies grâce à une émission télé et une vidéo TikTok

Deux jumelles géorgiennes de 19 ans ont vécu une histoire hors du commun. Enlevées à leur mère à leur naissance, elles ont fait l'objet d'un trafic d'enfants. Les réseaux sociaux et une émission de télévision ont permis leurs retrouvailles, ainsi que celles avec leur mère biologique.

Amy et Ano, deux jeunes femmes géorgiennes âgées de 19 ans, ont grandi éloignées l'une de l'autre. Et ce, alors même qu'elles sont de vraies jumelles, aux traits parfaitement identiques. La BBC raconte qu'à leur naissance, elles ont été enlevées à leur mère, tombée dans le coma suite à l'accouchement, se retrouvant sans le savoir au cœur d'un trafic d'enfants. À leur mère, tombée brièvement dans le coma, des soignants peu scrupuleux ont annoncé que les deux bébés étaient décédés.

Un mensonge : les jumelles étaient alors séparées et vendues à des familles qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Des couples à qui l'on expliquait qu'il s'agissait de nourrissons non désirés, recueillis par les hôpitaux.

Des retrouvailles incroyables

Les deux jumelles ont grandi à l'écart l'une de l'autre. À 12 ans, Ano participe à l'émission de télévision Georgia's Got Talent : devant leur poste, les proches d'Amy s'étonnent alors de la ressemblance des deux adolescentes. Il faut pourtant attendre sept ans plus tard et une journée de novembre 2021 pour que les jumelles voient leurs chemins se rapprocher. Amy a publié en effet une vidéo d'elle-même, chevelure bleue et se faisant percer les sourcils sur TikTok. Vivant à 320 km de là, dans la capitale Tbilissi, un autre jeune nommée Ano reçoit la vidéo, transférée par une amie intriguée par leur ressemblance.

S'ensuivent des recherches infructueuses du côté d'Ano, qui se décide à poster un message sur un groupe WhatsApp universitaire. Elle demande de l'aide pour identifier cette "sosie" et finit par être mise en relation avec la jeune femme, du même âge qu'elle.

Quand elles se sont rencontrées, les jumelles n'ont pas eu le moindre doute. Elles étaient sœurs. Leurs familles respectives, une fois confrontées, ont admis avoir déboursé des sommes d'argent pour les accueillir, mais ont assuré n'avoir jamais su qu'elles recueillaient des jumelles ayant été séparées de sa sœur. Et encore moins enlevées à leur mère.

Les mois qui ont suivi leur rencontre, Amy et Ano sont parvenues à retrouver leur mère biologique, réalisant du même coup qu'elles avaient été victimes d'un vaste réseau de trafic d'enfants. Une mère qui vit aujourd'hui en Allemagne et qui a expliqué aux jumelles qu'elle n'avait jamais voulu se séparer d'elles après leur naissance.

On estime que près de 100.000 bébés auraient été dérobés à leurs parents en Géorgie. Des actes que des journalistes tentent de documenter et qui font l'objet de vastes enquêtes judiciaires. "J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose ou quelqu'un dans ma vie", a témoigné Ano, consciente de la chance qui a été la sienne de pouvoir retrouver sa sœur.