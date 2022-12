Géorgie : opposant historique à Poutine, l'ex-président Saakachvili "empoisonné" en prison

Selon les auteurs de ce rapport daté du 28 novembre, l'intéressé reçoit un traitement médical qui lui est néfaste sans surveillance appropriée. Le "risque accru de mortalité est imminent" sans un traitement adéquat, "qui semble lui avoir été refusé ou qui est indisponible" en Géorgie, a averti David Smith.

Une autre médecin, Mariam Jishkariani, qui présidait un conseil de docteurs qui ont examiné Mikheïl Saakachvili, a déclaré lundi à l'AFP qu'il avait été "diagnostiqué avec des lésions cérébrales et une neuro-intoxication". "Il souffre d'un certain nombre de maladies graves, qui sont incompatibles avec son enfermement", a-t-elle ajouté. Tengiz Tsouladzé, membre d'un conseil de médecins mis en place par le médiateur des droits géorgien, a révélé dimanche qu'il avait "perdu plus de 40 kilos" pendant sa détention.