Inquiétude à Gibraltar : une collision entre deux cargos provoque une fuite de fioul

Le navire vraquier ne s'est pas, à ce stade, séparé en deux parties. "L'autorité portuaire de Gibraltar" a toutefois "confirmé une fuite de fioul lourd, dont une petite quantité s'est échappée du périmètre du barrage flottant" installé pour contenir les émanations, souligne un communiqué. La fuite se situe au niveau de conduits qui avaient initialement été scellés, mais dont les joints se sont desserrés. Elle "est totalement maîtrisée" et le fuel répandu à l'intérieur du barrage a commencé à être pompé dans l'après-midi, ont rassuré les autorités. Par ailleurs, le gouvernement de Gibraltar a martelé que l'"opération pour extraire le carburant" se ferait "de la manière la plus propre et avec le moins de risques possible". Elle devrait durer 50 heures.

Des déclarations qui ne rassurent cependant pas les associations de défense de l'environnement. Le porte-parole du groupe "Verdemar-Ecologists in Action" estime ainsi que "50 heures pour pomper le carburant, c'est presque trois jours. Avec le vent qui souffle, nous allons avoir du pétrole tout le long du littoral".