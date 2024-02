Rénovation de la pyramide de Mykérinos : l'Égypte revoit sa copie et fait appel au médiatique Zahi Hawass

Le ministère égyptien des Antiquités et du tourisme a annoncé samedi avoir formé un comité d'étude concernant la rénovation de la pyramide de Mykérinos. Il y a une semaine, le patron des Antiquités égyptiennes avait publié une vidéo montrant des travailleurs alignant des blocs de granit sur la base du monument. De nombreux égyptologues avaient alors dénoncé une attaque contre le patrimoine.

Le projet de rénovation de la pyramide de Mykérinos mis en pause ? Le ministère égyptien des Antiquités et du tourisme a annoncé samedi avoir formé un comité d'étude après une polémique autour des travaux visant à restituer son aspect d'origine au moins haut des trois monuments situés sur le plateau de Guizeh.

"Une décision sera prise pour décider de mener ou pas ce projet" de rénovation, affirme le ministère, précisant que le comité scientifique "de haut niveau" sera présidé par Zahi Hawass, très médiatique égyptologue du pays, et composé d'"experts en ingénierie et en archéologie égyptiens, américains, tchèques et allemands". Ce dernier devra également se charger des "procédures nécessaires pour une coordination avec l'Unesco".

Une vidéo à l'origine de la polémique

À sa construction, la base de la pyramide de Mykérinos était recouverte de granit. Avec le temps, elle a perdu une partie de son revêtement. Il y a une semaine, le patron des Antiquités égyptiennes, Mostafa Waziri, avait publié une vidéo montrant des travailleurs alignant des blocs de granit sur la base d'une des trois pyramides afin de lui restituer son aspect d'origine.

Aussitôt, de nombreux égyptologues et Égyptiens s'étaient insurgés, dénonçant une attaque contre le patrimoine et appelant l'Unesco et les universitaires à se mobiliser.

La question de la préservation du patrimoine en Égypte, où le secteur du tourisme compte pour 10% du PIB, fait souvent l'objet de vifs débats. Le pays abrite notamment la pyramide de Khéops, la seule des sept merveilles de l'Antiquité encore visible aujourd'hui.