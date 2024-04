Google reporte à nouveau la fin des cookies tiers sur son navigateur Chrome

Google a de nouveau retardé la suppression des cookies tiers dans le navigateur Chrome. Depuis des années, le groupe est fustigé pour ses manques envers la protection des données personnelles des utilisateurs. Cette décision donne aux entreprises plus de temps pour se préparer à la suppression des cookies.

Google annonce un nouveau report de la suppression des cookies tiers sur Chrome. Le géant du numérique entend ainsi répondre aux exigences de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui a soulevé diverses préoccupations quant à l'impact de cette mesure sur le secteur du marketing numérique au sens large et sur les concurrents de Google dans ce domaine.

La fin des cookies sur le navigateur internet le plus utilisé dans le monde était attendue initialement en 2022. Elle a été décalée ensuite à 2023, avant d’être reportée en 2024. Finalement, la suppression des cookies tiers dans le navigateur Chrome ne surviendra manifestement pas avant 2025.

Les cookies tiers sources de tensions

Les cookies tiers sont de petits fichiers de données stockés sur l'appareil d'un utilisateur. Les entreprises les utilisent pour pister les consommateurs sur les sites web et les cibler avec des publicités. Elles emploient également cet outil pour vérifier l'efficacité de leurs campagnes publicitaires. Depuis maintenant plusieurs années, les règlements en matière de protection des données privées des utilisateurs se multiplient à l'encontre des cookies. La France, peu connue pour son enthousiasme devant les géants du numérique, avait d'ailleurs participé à ce mouvement.

La Cnil avait prononcé le 31 décembre 2021 une amende record de 150 millions d'euros envers Google, car celui-ci ne permettait pas à ses utilisateurs européens de refuser le dépôt de ces traceurs sur leur terminal aussi simplement que de les accepter.

La publicité en ligne obligée de changer

Ces dernières années, Google a rejoint des entreprises comme Apple et Mozilla en supprimant progressivement les cookies tiers afin de renforcer la protection de la vie privée des consommateurs.

Pour pallier l'absence de ces outils, l'entreprise a déployé sa solution alternative aux cookies tiers, la Privacy Sandbox, un ensemble de technologies visant à protéger les consommateurs tout en permettant aux entreprises de faire de la publicité avec succès.

Pourtant, Google ne peut pas éliminer les cookies tiers dans Chrome tant que l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) n'est pas satisfaite de la nouvelle technologie et ne l'approuve pas en tant qu'anticoncurrentielle. Auparavant, la CMA avait déclaré qu'elle était en train d'évaluer l'impact des changements, et qu'elle prévoyait de terminer à la moitié de l'année 2024. Une fois les technologies du "Privacy Sandbox" approuvées, Google doit alors attendre entre 60 et 120 jours avant de pouvoir désactiver les cookies.

Privacy Sandbox faisait directement référence aux difficultés imposées par ce changement dans l'usage des cookies tiers. "Nous reconnaissons qu'il existe des défis permanents liés à la réconciliation des réactions divergentes de l'industrie, des régulateurs et des développeurs, et nous continuerons à nous engager étroitement avec l'ensemble de l'écosystème", a indiqué le groupe mardi dernier.