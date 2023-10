GPA : les députés européens se prononcent en faveur de son interdiction dans l'UE

"La GPA est donc incluse par le Parlement européen dans un texte réglementaire, qui a valeur législative et qui va faire que, demain, elle sera interdite dans toute l'Union européenne au titre de la lutte contre la traite des êtres humains", a assuré François-Xavier Bellamy.

Dans le communiqué de presse diffusé à l'issue de la révision, on peut lire que "le projet de position du Parlement sur la révision de la réglementation a été adopté (...) par 69 voix pour, aucune contre, et 22 abstentions". Il indique que "les députés souhaitent inclure dans le champ d'application de la loi la gestation pour autrui à des fins d'exploitation reproductive et l'exploitation d'enfants dans des institutions résidentielles".