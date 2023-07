L'Italie veut durcir sa législation contre la gestation pour autrui

Les députés italiens discutaient mercredi d'un projet de loi qui devrait être adopté en soirée visant à renforcer l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA) en la rendant illégale même quand elle est réalisée à l'étranger, une mesure critiquée par la communauté LGBT+.

Le projet de loi soumis par Fratelli d'Italia (FDI), le parti d'extrême droite de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, reprend une loi de 2004 interdisant la GPA dans la péninsule, mais veut aller encore plus loin, considérant même une GPA réalisée à l'étranger comme un délit qui peut être poursuivi par la justice italienne.

L'Italie a l'une des lois les plus restrictives d'Europe contre la GPA et prévoit actuellement que quiconque "réalise, organise ou fait connaître" la GPA dans le pays risque une peine de trois mois à deux ans de prison et une amende allant de 600.000 à un million d'euros.