"Nous serons les voix des morts" : après le drame ferroviaire en Grèce, la rue maintient la pression

Dans la capitale, les manifestants ont occupé la place Syntagma, à proximité du Parlement. Sur les banderoles, le mot "assassins" était écrit en lettres rouge sang. Mais aussi la phrase "appelle-moi quand tu arrives", devenu le slogan des Grecs en colère. D'autres portaient des messages en l'honneur des 57 personnes décédées de la collision ferroviaire survenue le 28 février à Tempé. "Nous serons les voix de tous les morts", affichait l'un des manifestants. Idem à Thessalonique où les étudiants et les syndicats promettaient, eux aussi, de porter "la voix" de ces victimes parmi lesquelles de très nombreux jeunes. Auprès du quotidien Voria, qui couvre la province de Macédoine, le président des travailleurs des trains helléniques rappelait quant à lui que le secteur demandait "depuis des années des systèmes de sécurité".

Car si quatre responsables des chemins de fer sont poursuivis à la suite de cet accident, c'est tout le réseau ferroviaire grec et ses responsables qui sont accusés d'avoir fermé les yeux sur la tragédie à venir. "C'est la colère et la rage qui m'ont fait venir ici", a par exemple témoigné Markella, une athénienne de 65 ans. "Nous sommes désespérés. On ne sait pas quoi dire, quoi faire, tout ce qu'on peut faire, c'est participer à la manifestation", confiait également Alexandros, 26 ans, auprès de l'AFP.