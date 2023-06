Grèce : ce que l'on sait du naufrage d'un bateau de migrants

C'est un avion de surveillance de l'agence européenne Frontex qui, le premier, a repéré un bateau mardi après-midi. Une image de piètre qualité diffusée par les garde-côtes montrait un chalutier bleu, de 25 à 30 mètres, et manifestement en mauvais état surchargé de personnes, rassemblées sur le pont de la proue à la poupe et même sur le toit de la passerelle. Selon les autorités grecques, les migrants étaient partis de Libye et se dirigeaient vers l'Italie.

Le moteur du bateau a lâché peu avant 23h00 mardi et le navire a chaviré dans les eaux les plus profondes de la Méditerranée, à 47 milles nautiques (87 km) de Pylos, en mer Ionienne. Il aurait coulé en 10 à 15 minutes. Selon plusieurs responsables, les rescapés ne disposaient pas de gilets de sauvetage.