Un imposant bâtiment minoen vient d'être découvert sur le site d'un aéroport en construction, en Crète (Grèce). Ces ruines, d'une superficie de 1800 mètres carrés, datent de 3700 ans. Le site est toujours en fouilles pour tenter de percer ses mystères.

Stupéfiante découverte en Crète. Les ruines d'un palais minoen, en activité il y a 3700 ans, vient d'être découvert sur cette île du sud de la Grèce, lors de travaux menés pour la construction d'un nouvel aéroport dans la région. Le site, d'une superficie de 1800 mètres carrés, est actuellement fouillé par des archéologues pour tenter de comprendre son utilité. Il comporte huit anneaux "presque labyrinthiques" reliés par de petites ouvertures. Les experts estiment que le lieu aurait potentiellement servi à d'éventuelles cérémonies religieuses. De nombreux ossements d'animaux ont ainsi été retrouvés au sein de l'édifice.

"Il peut avoir été utilisé périodiquement pour des cérémonies éventuellement rituelles impliquant la consommation de nourriture, de vin et peut-être d'offrandes" ont indiqué les autorités grecques dans un communiqué. Le complexe minoen est placé au sommet d'une colline, située à 500 mètres de hauteur, près de la ville de Kastelli. "C'est une découverte unique et particulièrement intéressante", a souligné la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, ajoutant qu'il s'agissait de la "première" découverte de ce type en Crète.

Le projet d'aéroport ne devrait pas être remis en cause malgré cette découverte. Trente-cinq autres sites archéologiques ont d'ailleurs été mis à jour depuis le début de ces travaux, qui doivent aboutir à une plateforme accueillant jusqu'à 18 millions de voyageurs chaque année, selon l'agence Associated Press. La civilisation minoenne, une superpuissance navale de l’ère du bronze, s'est développée sur les îles de Crète, de Santorin et probablement sur une grande partie de la mer Égée, au sud de la Grèce de 2700 à 1200 avant Jésus-Christ.