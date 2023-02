Des tours "cruels et archaïques" : PETA demande la fin de l'exploitation des ânes de Santorin

Une plainte a également été déposée contre le maire actuel de Santorin, Antonis Sigalas. De plus, PETA a renouvelé son appel au Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, lui demandant de mettre fin officiellement à toutes les promenades touristiques à dos d’âne et de mule sur l’île. "La souffrance des ânes et des mules à Santorin n’a pas du tout diminué, et les coupables doivent être tenus responsables", a déclaré Mimi Bekhechi, vice-présidente de l'association. "Il n’y a pas d’excuses pour utiliser les animaux comme des 'taxis', il est temps d’interdire ces tours cruels et archaïques", a-t-elle ajouté.

PETA avait déjà publié des témoignages d’observateurs rendant compte de la souffrance de ces ânes et ces mules. Mais de nouvelles séquences vidéo (voir ci-dessous), prises au cours de l’été 2022, montrent une fois de plus les mauvais traitements infligés sur l’île de Santorin. On y voit notamment des animaux avec de douloureuses plaies et abrasions abdominales causées par des selles mal ajustées et usées, ou par des sangles de fortune faites de tuyaux en plastique.