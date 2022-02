Grèce : "difficiles" recherches à bord du ferry en feu, 10 passagers manquent à l'appel

Une épaisse fumée noire s'échappe toujours de l'Euroferry Olympia de la compagnie italienne Grimaldi, plus de 72 heures après le début du sinistre à bord du navire d'où 281 personnes ont été secourues. Ce lundi, les pompiers et les garde-côtes grecs ont repris les opérations pour retrouver d'éventuels survivants à bord du bateau, en feu depuis vendredi, au large de Corfou. Dix passagers manquent encore à l'appel : sept Bulgares, deux Grecs et un Turc, selon les autorités.

Quarante-deux sauveteurs et deux hélicoptères participent, ce lundi, aux opérations d'extinction du feu et de recherche des disparus, aidés de remorqueurs et de bateaux des garde-côtes, selon une porte-parole des pompiers. "C'est une opération très difficile", a-t-elle déclaré, pointant d'importantes fumées et "la pression thermique considérable". La dégradation des conditions météorologiques rend également le sauvetage d'autant plus difficile.

À la télévision publique grecque ERT, le coordinateur des secours, Dimitris Kontogiannis, a déclaré que les températures à bord du ferry fumant "sont supérieures à 400 degrés Celsius à certains endroits."