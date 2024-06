Deux Françaises ont disparu vendredi 14 juin sur l'île de Sikinos en Grèce. Les deux femmes âgées de 64 et 73 ans avaient quitté leurs hôtels respectifs pour se retrouver. Les recherches, entamées le jour de la disparition, se poursuivent.

"Nous faisons tout pour les retrouver". Cette phrase revient sans cesse dans la bouche des commerçants, hôteliers et policiers de Sikinos depuis vendredi. C'est dans cette petite île des Cyclades, 41 km² pour moins de 250 habitants et située au sud-ouest de Naxos, que deux Françaises ont disparu vendredi 14 juin.

Une disparition qui intervient dans un contexte très particulier. En effet, en une semaine, trois touristes - un Américain, un Britannique et un Néerlandais - ont été retrouvés morts en Grèce, sur les îles de Corfou, Symi et Samos. Un autre touriste américain est toujours recherché sur l'île d'Amorgos. La plupart d'entre eux avaient entrepris des randonnées en pleine canicule.

Les deux Françaises, âgées de 73 et 64 ans, avaient quitté leurs hôtels respectifs de Sikinos vendredi dernier à l'aube pour se retrouver, selon les médias locaux. On ignore si elles aussi avaient décidé de partir faire de la marche ou non. Depuis, aucune nouvelle… ou presque.

Un message envoyé à l'hôtelier

Car vendredi matin, l'une des deux touristes, prénommée Françoise B., a tenté de joindre le gérant de l'hôtel dans lequel elle résidait. "Je me suis réveillé à 7 heures vendredi matin et j'ai vu que cette cliente avait tenté de me joindre sur Whatsapp à plusieurs reprises : à 5 h 49, à 6 h 12 et à 6 h 13. J'ai essayé de la rappeler mais elle n'a pas répondu. À 7 h 24, je lui ai envoyé ce message en anglais :'Bonjour, vous avez appelé plus tôt. Tout va bien ?'. Puis j'ai essayé de la rappeler, mais pas de réponse", relate à TF1info Ilias Gavanas, propriétaire de l'hôtel Galini Apartments, où séjournait la septuagénaire.

À 8 h 24 finalement, le gérant parvient à joindre Françoise B. mais les deux ont du mal à se comprendre du fait de la barrière de la langue. "Elle m'a envoyé une photo d'elle allongée au sol et m'a écrit :'Je suis tombée'. Je lui ai dit de m'envoyer un Google maps avec sa position, je lui ai demandé si elle était près d'Episkope, un site historique. Faute de réponse, je lui ai conseillé d'appeler le 112, numéro d'urgence, en lui disant que les secouristes la localiseraient et qu'ils viendraient la chercher. Là encore, elle n'a pas répondu. Puis le téléphone a coupé, et ne s'est jamais rallumé. Je pense qu'elle n'avait plus de batterie", nous explique l'hôtelier.

Françoise B. avait-elle retrouvé l'autre touriste française à ce moment-là ? Vraisemblablement, mais sa comparse n'a pas donné signe de vie depuis… "Certains sentiers de notre île ne sont pas cartographiés et nous ne savons pas si les deux femmes se sont promenées ensemble ou séparément", a ainsi indiqué le maire de Sikinos Vassilis Marakis, sur la chaîne grecque ANT1.

D'importants moyens mobilisés

L'alerte est immédiatement donnée aux autorités. Depuis vendredi, d'importants moyens sont mobilisés pour tenter de retrouver les deux femmes. "Des dizaines de policiers sillonnent l'île, à l'aide de chiens. Des pompiers sont également sur le terrain, ainsi que de très nombreux volontaires, originaires de Sikinos, ou venus de Paros, Syros ou de Santorin. Nous avons aussi un hélicoptère, des hommes en bateau, et des drones", détaille à TF1info un policier.

"Nous sommes tous solidaires ici. Sikinos est une petite île, l'entraide est fondamentale. Nous gardons espoir de retrouver ces deux femmes, en vie", insiste une autre hôtelière que nous avons pu joindre.

Malgré ce dispositif conséquent, les deux femmes n'ont toujours pas été retrouvées ce mardi. Les recherches ont repris au petit matin.

Contacté au sujet de ces disparitions, le Quai d'Orsay devrait fournir à LCI-TF1 plusieurs éléments à la mi-journée.