Grèce : trois enfants et une femme décèdent dans le naufrage d'un bateau de migrants

Trois bateaux des garde-côtes et un hélicoptère Super Puma étaient mobilisés ce dimanche soir mais les conditions météorologiques, avec des vents violents et une mer agitée, rendent les opérations de sauvetage compliquées, ont indiqué les gardes-côtes grecs. L'alerte avait été donnée dimanche matin par un pêcheur qui a retrouvé le corps de la femme en mer, précise le Journal des rédacteurs (Efsyn). Selon les témoignages recueillis par les garde-côtes et la police, le canot pneumatique transportait près de 40 exilés parmi lesquels des enfants, des femmes, et des personnes à mobilité réduite.