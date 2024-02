Grèce : trois morts lors d'une fusillade dans une compagnie maritime

Trois personnes ont été tuées, lundi 12 février, par des coups de feu tirés dans les locaux d'une compagnie maritime à Glyfada, dans la banlieue sud d'Athènes. Le tireur a été retrouvé mort à côté de son arme.

Une fusillade mortelle dans la banlieue balnéaire d'Athènes. Trois personnes, deux hommes et une femme, ont été tuées, lundi 12 février, par balles par un homme qui s'était barricadé dans les locaux d'une compagnie maritime à Glyfada, au sud de la capitale grecque, a annoncé la police locale. L'auteur des coups de feu a aussi été retrouvé mort au sous-sol, après avoir retourné son arme à côté de lui, selon l'agence de presse grecque ANA. Une information confirmée par Khaterimini, l'un des principaux quotidiens grecs.

Selon plusieurs médias locaux, le tireur présumé serait un ressortissant égyptien de 70 ans, qui avait été licencié de l'entreprise. "Selon les premières informations, il semble qu'il se soit suicidé", a indiqué à l'AFP un employé du bureau de presse de la police. Tôt lundi matin, il était entré dans le bâtiment et a ouvert le feu sur les employés. L'incident avait engendré une prise d'otages. "Des négociations sont en cours avec la personne retranchée", avait indiqué la police. Deux femmes, enfermées dans les toilettes par l'auteur des coups de feu, avaient été évacuées.

Outre Le Pirée, le plus grand port de Grèce et le plus actif d'Europe, de nombreuses compagnies maritimes grecques et étrangères possèdent des locaux dans la zone de Glyfada.