Grèce : une dramatique collision entre deux trains fait au moins 32 morts

C'est "le pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu", selon les médias grecs. Un convoi de marchandises est entré en collision avec un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique mardi peu avant minuit. Au moins 32 personnes sont mortes et 85 ont été blessées, selon Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des pompiers grecs, qui précise que l'opération des secours est toujours en cours. "Sur les 85 personnes blessées, 53 personnes restent hospitalisées", a-t-il ajouté.

La catastrophe est survenue au nord de la ville de Larissa, dans le centre du pays, au niveau de la vallée de Tempé. Le train de passagers, avec 350 personnes à bord, effectuait la liaison entre Athènes et Thessalonique, la deuxième ville de Grèce dans le nord du pays, tandis que le train de marchandises effectuait le trajet inverse. Plusieurs wagons ont déraillé après la collision, l'un a pris feu et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Aucune précision n'a été fournie à ce stade sur les causes de la collision. L'un des wagons a été complètement broyé, rendant l'intervention des sauveteurs particulièrement difficile, tandis que d'autres étaient en partie détruits."Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est tragique. Cinq heures plus tard, nous trouvons des corps", a raconté un sauveteur émergeant, épuisé, de la carcasse où il tente avec son équipe d'extraire des corps de passagers. "L'opération pour libérer des personnes piégées est en cours et se déroule dans des conditions difficiles, en raison de la gravité de la collision entre les deux trains", a expliqué le porte-parole des pompiers.