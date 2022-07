Grèce : un incendie entraîne l'évacuation d'une station balnéaire sur l'île de Lesbos

Ce nouvel incendie survient alors que le pays commémore ce samedi le feu de forêt le plus meurtrier que la Grèce a connu. Un hommage aux 102 personnes qui ont été tuées en 2018 dans la banlieue côtière de Mati a ainsi été rendu. L'an passé déjà, une vague de chaleur et des feux de forêt ont détruit 103.000 hectares et tué trois personnes dans le pays. Le phénomène ne devrait pas se calmer alors que les scientifiques s'accordent pour dire que la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique.