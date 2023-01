Greta Thunberg à une manifestation anti-charbon en Allemagne, plusieurs affrontements avec la police

Une vaste manifestation a rassemblé des milliers de personnes en Allemagne, près de Lützerath, dans l'ouest du pays. Près de 35.000 opposants, un chiffre fourni par les organisateurs, ont affiché leur opposition à la politique énergétique du pays et plus spécifiquement au recours au charbon outre-Rhin. Le choix du lieu n'était d'ailleurs pas anodin puisqu'une vaste mine de lignite se situait à proximité immédiate. Les observateurs et participants présents sur place ont pu constater la présence de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, venue apporter son soutien aux manifestants.