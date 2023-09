VIDÉO - Grève automobile aux États-Unis : en visite dans une usine, Donald Trump répond à Joe Biden

S'il n'a pas rencontré les responsables syndicaux, Donald Trump s'est présenté en grand défenseur des salariés. "Je serai toujours là pour vous", a ainsi promis le milliardaire républicain, depuis ce site industriel qui n'est pas, contrairement à l'usine devant laquelle s'était rendu son adversaire la veille, affilié au syndicat UAW, à l'origine de la grève. Il a accusé plusieurs fois Joe Biden de mettre en place une "obligation" d'acheter des voitures électriques, même si le président démocrate n'a pas dévoilé de projet en ce sens. Ce serait "un assassinat de vos emplois", a-t-il lancé à son public.

À plus d'un an du vote des Américains, la bataille est bien lancée. Et le vote ouvrier sera prépondérant. Les deux hommes se battent pour "séduire l'électorat ouvrier, en particulier blanc", qui sera décisif l'an prochain, analyse Jefferson Cowie, professeur à l'université Vanderbildt, dans un entretien avec la radio NPR et relayé par l'AFP. "Seront-ils séduits par la rhétorique habituelle de Trump, notamment autour de la race et du nationalisme ? Ou verrons-nous un mouvement davantage tourné vers [...] la vision un peu 'rooseveltienne' de Biden ? C'est vraiment la question centrale."