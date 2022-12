Grève dans les transports : l'Eurostar à l'arrêt lundi, grogne croissante pour le ferroviaire britannique

L'appel à la grève des employés de la société prestataire Mitie a été levé ce vendredi "après que l'entreprise a fait une offre salariale améliorée". Celle-ci représente tout de même une hausse "de plus de 10% et une augmentation de près de 30% pour les moins bien payés", comme l'a précisé mercredi le syndicat RMT dans un communiqué. Mais si la grève des employés de sécurité n'aura finalement pas lieu, la compagnie ferroviaire qui relie les capitales européennes via le Tunnel sous la Manche a prévu d'importantes perturbations pendant les fêtes en raison d'une autre grève. Celle des cheminots britanniques, organisée à l'appel du même syndicat des transports.

Si les employés d'Eurostar ne sont pas eux-mêmes en grève, le mouvement concerne le gestionnaire du réseau ferré britannique, obligeant à la fermeture totale de la ligne à grande vitesse outre-Manche le 26 décembre. L'entreprise de transport a donc dû annuler tous ses trains ce jour-là et ces perturbations sont toujours d'actualité, a précisé à l'AFP une porte-parole d'Eurostar mercredi. Le transporteur a aussi annulé ou modifié l'heure de départ d'un certain nombre de trains les 23 et 24 décembre.