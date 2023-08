Guatemala : favori de la présidentielle, Bernardo Arevalo remporte le scrutin

Le Guatemala a élu son nouveau président. Bernardo Arevalo, candidat surprise sous la bannière du parti Semilla, a remporté dimanche 20 août le second tour du scrutin avec la promesse d'en finir avec la corruption dans un pays miné par la pauvreté et la violence. Le sociologue et ancien diplomate a obtenu 59% des voix après le dépouillement de 95% des suffrages, contre 36% pour sa rivale, l'ex-Première dame Sandra Torres, a annoncé la présidente du Tribunal suprême électoral (TSE), Irma Palencia.