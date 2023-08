Guatemala : les quatre Français disparus retrouvés vivants, après deux jours de recherches

Une issue heureuse. Dans la nuit de ce vendredi 11 au samedi 12 août, les secouristes guatémaltèques ont annoncé avoir retrouvé les quatre touristes français portés disparus dans la jungle du nord du Guatemala depuis 48 heures. Tous membres de la même famille, ils avaient été vus pour la dernière fois mercredi dans le parc national de Tikal, l'un des principaux sites archéologiques mayas du Guatemala.

"Les personnes ont été localisées, un peu déshydratées et ont été stabilisées", a déclaré à l'AFP Gustavo Ara, directeur régional des pompiers volontaires du département de Petén, près de la frontière avec le Mexique et le Belize. Les quatre Français sont deux femmes de 40 et 68 ans, un homme de 41 ans et un garçon de six ans, selon un bulletin publié par l'Institut guatémaltèque du tourisme.

Les quatre Français ont été retrouvés au sein même du parc, à environ 5 km de la principale zone archéologique du complexe situé entre les municipalités de Flores et de La Libertad, dans le Petén. Des images diffusées par les sauveteurs montrent les touristes soignés dans des fourgons et des ambulances avant leur transfert par avion vers la capitale Guatemala.