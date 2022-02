VIDÉO - "Des bruits assourdissants toute la nuit" : une Française témoigne des combats à Kiev

"Depuis trois nuits, c'est compliqué." Manue Gendrot fait partie des 700 ressortissants français invités ce jeudi par l'ambassadeur de France en Ukraine à se calfeutrer alors que la Russie a déclaré la guerre et attaqué le territoire ukrainien. "La première nuit on n'y croit pas trop, c'était à l'aube. Mais la nuit dernière, ça a été plus compliqué. Vers 2h du matin, et déjà dans la soirée, il y a eu des bombardements, des tirs. On a été réveillé, c'est difficile, on ne sait pas si on doit aller se protéger, si ça s'approche, si ça recule", témoigne la Française séjournant avec son mari dans la capitale auprès de LCI.

"On pensait bien que c'était dans le centre de Kiev parce qu'on est à peu près à huit minutes en voiture, trois kilomètres à pied du centre, et, vraiment, on a entendu des bruits et des tirs assourdissants toute la nuit", poursuit-elle.